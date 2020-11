Op afstand tractor in Edese studio demonteren

Cursisten, waar ook ter wereld, demonteren vanachter hun computer de motor van een tractor in Nederland. Een speciale studio maakt dat mogelijk.

Expertisecentrum Aeres Tech bouwt komend voorjaar in Ede „de grootste en best toegeruste virtuele onderwijsstudio van Nederland”, stelt manager marketing en communicatie Jaap Wouda. „Ruim 160 vierkante meter met een ‘greenscreen’ waarop driedimensionale modellen kunnen worden geprojecteerd, dat hebben ze in ons land nergens anders.”

Al langer had Aeres Tech plannen voor een dergelijke voorziening. Het coronavirus versnelt de realisering ervan, aldus Wouda. „De afgelopen jaren deden we al veel met videoproducties voor lessen en evenementen. In maart moesten we van praktijkonderwijs overschakelen op lessen via internet. Het is nú het moment om op dit vlak door te pakken.”

In de acht meter hoge studio worden nieuwe technieken toegepast, zoals virtual reality, waarbij de cursist met een speciale bril op in een virtuele, schijnbaar aanwezige werkelijkheid komt, en augmented reality, dat de echte omgeving vermengt met holografische projecties.

Als expertisecentrum voor de technische branche verzorgt Aeres Tech opleidingen en trainingen; het biedt ook ondersteuning en advies. Wouda: „Een specialisme is mobiele techniek. Denk aan tractoren en grote landbouwmachines. Zo trainen we monteurs van landbouwmechanisatiebedrijven. Ons tweede werkterrein is de koude-, klimaat- en verwarmingstechniek, zoals airconditioning, de koeling in grote vrieshuizen bij veilingen en distributiecentra en duurzame technieken als warmtepompen.”

Vanuit de Edese studio kan Aeres Tech straks trainingen over de hele wereld geven. „Er gaan nu trainers naar het buitenland. Omdat de behoefte aan ontmoeting altijd zal blijven, zullen ze dat ook in de toekomst doen. Maar op termijn wordt dat waarschijnlijk minder, omdat cursisten online kennis en ervaringen hebben opgedaan. De studio zal praktijkonderwijs op locatie nooit vervangen. We geloven in de kracht van combineren: én geavanceerde instructie vanuit de studio én lessen ter plekke.”

Wouda verwacht veel van de studio. „Dat we straks een complete tractor of maaidorser naar binnen kunnen rijden, de studiovloer op, en daarmee alle praktijkhandelingen kunnen laten zien, is een stap vooruit. Maar het gaat verder: dankzij de ‘greenscreen’ kan de docent als het ware ín de machine kruipen, terwijl leerlingen of cursisten meekijken. Een volgende stap is dat deelnemers zélf in die 3D-wereld aan de slag kunnen met hun VR-bril op en een paar joysticks, en vanachter hun computer een hele motor demonteren.”