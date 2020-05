Op 12 mei mag de vlag weer uit voor de zorg

Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op die dag de vlag uit te hangen. Dit jaar moet die dag namelijk zeker worden gevierd, vindt NU’91.

De datum van 12 mei is ooit gekozen omdat het de geboortedag is van Florence Nightingale, de Britse verpleegkundige die door haar werk en inzet wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat ze werd geboren.

Door de vlag uit te hangen, maar ook door een poster voor het raam te hangen (die is te downloaden via de site trotsverbindtons.nl) tonen mensen hun dank en waardering aan alle zorgprofessionals, is het idee van NU’91.