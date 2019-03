Oostenrijkse kat lift naar Nederland

Een kat uit Oostenrijk is met een vrachtwagen naar Nederland gelift. In Aalsmeer sprong hij uit de truck, die afkomstig was uit Oostenrijk, meldt de Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland op Facebook. Er staan foto’s bij van het dier. Volgens het ambulancepersoneel is de kat in de Oostenrijkse plaats St. Georgen in de truck gesprongen. In Aalsmeer verliet hij het voertuig weer.

Op Facebook vraagt de dierenambulance hulp om het dier weer in Oostenrijk te krijgen: „Wij hopen dat iemand connecties of informatie heeft hoe we deze kat kunnen aanmelden in Oostenrijk, waar gevonden dieren aangemeld kunnen worden.”