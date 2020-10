Oost-Nederland telt meeste vegetariërs

In Oost-Nederland wonen verhoudingsgewijs de meeste echte vegetariërs (4,9 procent), mensen die nooit vlees of vis eten. Vooral vrouwen in ons land mijden gedode dieren op hun bord: van hen is 5,9 procent vegetarisch en 2,3 procent zelfs veganistisch, wat betekent dat ze geen dierlijk voedsel eten. Van de mannen in Nederland is dat respectievelijk 1,8 procent en 0,7 procent.

Dat becijferde de Vegetariërsbond op basis van een volgens eigen zeggen representatief onderzoek onder circa 1100 mensen, aan de vooravond van de World Vegan Day (1 november). Mensen beneden de veertig zijn met bijna 7 procent het vaakst vegetariër.

Het aantal mensen dat vegetarisch eet, is volgens de organisatie de afgelopen twee jaar met 150 procent gegroeid. Het percentage mensen dat in Nederland elke dag vegetarisch eet is gestegen tot 3,9 (inclusief veganisten). Het aantal mensen dat iedere dag veganistisch eet is vastgesteld op 1,5 procent.

De belangrijkste eiwitbronnen voor vegetariërs en veganisten zijn peulvruchten en kant-en-klare vleesvervangers.