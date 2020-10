Oorzaak ziekenhuisstoring nog onbekend

De oorzaak van de storing waar een aantal ziekenhuizen donderdag mee kampt is nog onbekend, zegt een woordvoerster van het bedrijf ICTZ, een grote ict-dienstverlener voor de zorg.

Het gaat volgens haar om een verbindingsprobleem tussen de provider en een datacenter, dat leverancier is aan ICTZ. Of de problemen door een ddos-aanval zijn veroorzaakt kon zij niet zeggen.

Wel benadrukt de woordvoerster dat de zorgprocessen bij ziekenhuizen niet in gevaar komen. Patiënten kunnen zich nu niet digitaal aanmelden bij het ziekenhuis en ook het beeldbellen is niet mogelijk. Patiënten worden telefonisch benaderd. De provider is „met man en macht in de weer” om de storing te verhelpen.