Oorzaak val vrouw van balkon onduidelijk

De politie heeft nog geen zicht op de oorzaak van de val die een vrouw maandagochtend maakte van een balkon aan de Hogeweg in Venlo. De 41-jarige vrouw viel daar van de tweede verdieping van een flatgebouw.

Zij is volgens de politie opgenomen in een ziekenhuis en heeft dusdanig letsel dat ze niet aanspreekbaar is, meldt de politie dinsdagmiddag. Over haar medische toestand is verder niets bekend.

De politie voert buurtonderzoek uit, spreekt met getuigen en verhoort tevens een verdachte die ten tijde van de val in het pand aanwezig was. In de woning wordt forensisch onderzoek gedaan. Uit het politieonderzoek moet blijken of sprake is van een strafbaar feit.