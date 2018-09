Oorzaak stroomstoring Schiphol bekend

De grote stroomstoring op Schiphol eind april is onder meer veroorzaakt door een verkeerd ingesteld noodstroomaggregaat. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksorganisatie TNO, die spreekt van een samenloop van omstandigheden. Schiphol heeft naar aanleiding hiervan besloten het toezicht op de infrastructuur te verbeteren.

TNO deed de afgelopen tijd onderzoek naar de problemen die op 29 april ontstonden na een spanningsdip in het hoogspanningsnet van Tennet. Door een stroomstoring vielen check-in-systemen en vluchten uit op Schiphol.

De definitieve bevindingen komen overeen met wat er eerder al naar buiten was gebracht. Volgens TNO was een tijdelijk noodstroomaggregaat in terminal 3 niet hetzelfde ingesteld als de overige noodstroomaggregaten van Schiphol. Daardoor schakelden ze niet automatisch over op de noodstroomvoorziening. Vervolgens waren er problemen in de datanetwerken op de luchthaven door onder meer een softwareprobleem.

De keten van problemen leidde tot annuleringen, veel vertraging en lange rijen, uitgerekend toen het toch al extra druk was in verband met de meivakantie. Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen, de autoverkeersafslag werd afgesloten en er reden geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit met hun koffer.

Schiphol heeft inmiddels maatregelen genomen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen en de aanbevelingen van TNO opgevolgd. De inhoud van het onderzoeksrapport wordt uit veiligheidsoverwegingen niet gepubliceerd, aangezien er gedetailleerde informatie in staat over voorzieningen, installaties en infrastructuur op de luchthaven.