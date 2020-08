Oorzaak brand Vlissingen onbekend, door vuur explodeerde cilinder

Wat precies de brand heeft veroorzaakt in de flat in Vlissingen vorige week, blijft onduidelijk. Wel is uit onderzoek gebleken dat door de vlammen een zuurstofcilinder is ontploft. Dat verklaart de explosie in de flatwoning. De 64-jarige bewoner kwam bij het incident om het leven.

De explosie gebeurde donderdagavond op de eerste verdieping. De brand sloeg over naar de bovenliggende twee verdiepingen van het vier woonlagen tellende complex aan de Hogeweg. Bewoners van 22 woningen moesten hun huis uit. Inmiddels is een deel daarvan weer teruggekeerd, maar ongeveer twaalf woningen zijn nog niet bewoonbaar, zegt de woningcorporatie.

De politie had al snel vastgesteld dat er geen sprake was van brandstichting. Dagenlang onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft geen oorzaak opgeleverd en die is ook niet meer te achterhalen. De zuurstofcilinder stond om medische redenen in de woning.