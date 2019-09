Oorzaak brand Strijbeek niet te achterhalen

De politie zegt dat niet meer precies te achterhalen is wat de oorzaak is geweest van de brand in een houten chalet in het Brabantse Strijbeek waardoor twee kinderen om het leven kwamen. De politie zegt dat er geen sprake is geweest van een misdrijf of nalatigheid. Het onderzoek naar de brand is afgesloten.

Bij de brand in de nacht van zaterdag op zondag kwamen twee jongens van 6 en 9 jaar om het leven. De kinderen sliepen bij de oma van een van de jongens. Zij wist met nog een ander kind op tijd het chalet aan de Daesdonckseweg te verlaten. Ze liep wel verwondingen op.

Ook de vader van één van de kinderen raakte gewond. De man sliep in een ander chalet en probeerde nog de woning binnen te gaan. Dat was niet meer mogelijk.

De brand zorgde voor grote verslagenheid in het dorp. „Dit heeft een zwaar effect op iedereen. Een brand met slachtoffers is erg, maar met kinderen is het ergst,” aldus de politie.