„Oorzaak brand Nunspeet niet te achterhalen”

De oorzaak van de brand in een opslag voor fietsaccu’s vorige week in Nunspeet is niet meer te achterhalen. Van brandstichting is in elk geval geen sprake. Het onderzoek naar de oorzaak is afgesloten, zei een woordvoerder van de brandweer na berichtgeving hierover in De Stentor.

Direct na de brand in de loods van Stella Fietsen, waar 3000 fietsen met accu’s stonden en 6000 accu’s lagen, begon de brandweer een onderzoek. Maar doordat de brand heel intens was en het pand door kranen uit elkaar was getrokken om te kunnen blussen, is niet meer te achterhalen waar de brand precies is begonnen.

Omdat door de brand giftige stoffen waren vrijgekomen, werden 120 woningen uit voorzorg ontruimd. Uiteindelijk bleek er geen gevaar te zijn voor de volksgezondheid.

De brand was voor burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet aanleiding om te pleiten voor landelijke regels voor de opslag van accu’s.