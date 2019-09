Oorzaak brand Haaren nog onduidelijk

De oorzaak van de brand die zaterdag uitbrak op een landgoed bij het Brabantse dorp Haaren, is nog onduidelijk. Vanwege nog lopende werkzaamheden van de brandweer en instortingsgevaar laat sporenonderzoek nog op zich wachten, meldt de politie zondag.

De brand brak omstreeks 17.45 uur uit in het voormalige en leegstaande woongedeelte van landgoed Haarendael. Het pand is grotendeels verloren gegaan. Haarendael is het vroegere grootseminarie van Den Bosch. De kathedraal op het landgoed kon wel worden behouden.