'Oorlogsvluchteling welkom voor meerderheid Nederlanders'

Acht op de tien Nederlanders vinden dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging in ons land terecht kunnen voor bescherming. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van Wereldvluchtelingendag waarover RTLNieuws bericht.

Onderzoeksbureau Ipsos peilde in 26 landen de mening van de bevolking over vluchtelingen. Nederland staat in de kopgroep als het gaat over het willen toelaten van oorlogsvluchtelingen. Alleen in Zweden was het percentage van de inwoners hoger.

Gave: Vluchteling heeft ons gebed hard nodig

Toch heerst er verdeeldheid als het gaat om de motieven van vluchtelingen in het algemeen om naar Nederland te komen. Ruim de helft van de Nederlanders (56 procent) denkt dat vluchtelingen om economische redenen bij Nederland aankloppen. Gemiddeld genomen denkt 59 procent van de inwoners van de 26 onderzochte landen dat.