Oorlogsmuseum verwerft zeldzame Enigma-machine

Oorlogsmuseum Overloon heeft een ’‘zeer unieke’’ Enigma-codeermachine bemachtigd. Directeur Erik van den Dungen noemt het apparaat direct „een van de hoogtepunten” uit de collectie van het Brabantse museum. Enigma-machines zijn vooral bekend door het gebruik ervan door het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het exemplaar in Overloon is van het zeer zeldzame type G. Een particulier bood de codeermachine aan. Hij was van zijn broer geweest. Het museum doet onderzoek naar de precieze herkomst. Het serienummer zit dichtbij dat van apparaten waarvan bekend is dat ze in de jaren 30 door de Nederlandse marine werden gebruikt.

De versleuteling van berichten bleek tijdens de oorlog niet waterdicht. De Britten slaagden erin veel codes te ontcijferen, onder meer door de inzet van wiskundige en computerpionier Alan Turing. Zo kregen ze inzicht in de geheime strategieën van de Duitsers.

Van den Dungen had al bij zijn aantreden een dergelijk apparaat bovenaan zijn verlanglijst staan. „Het voelde zo bizar toen ik na dertien jaar eindelijk een Enigma-codeermachine voor mijn neus had staan”, zegt hij.