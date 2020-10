Oorlogsmuseum geeft bruiklenen terug uit vrees voor inbraak

Oorlogsmuseum Overloon brengt twee belangrijke stukken uit de collectie terug naar het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie, die lange tijd in bruikleen waren. Het museum vreest voor de veiligheid ervan, nu recent bij twee andere oorlogsmusea is ingebroken. Daarbij werden belangrijke voorwerpen buitgemaakt.

Terug naar het NIOD gaan het Dodenboek uit Auschwitz en het boek Die Niederlande Und Das Reich. Het 15 kilo wegende boek Die Niederlande Und Das Reich werd op 11 mei 1942 door Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart geschonken aan Anton Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. Het Dodenboek (Sterbebuch) van Auschwitz is een onderdeel van de officiële boekhouding van dit vernietigingskamp. Het boek werd door een overlevende meegenomen naar Nederland om de misdaden daar mee aan te tonen. Het bevat de namen en overlijdensdata van 1500 slachtoffers en is voor zover bekend het enige van zijn soort dat in West-Europa is.

Het museum noemt de keuze die het heeft moeten maken „treurig en triest” maar wil „het zekere voor het onzekere” nemen. De boeken zijn historisch van onschatbare waarde, aldus een woordvoerder, en ook nog eens geleend van een ander.

Eerder werden er door het museum al bouwkundige aanpassingen getroffen om de veiligheid te vergroten, maar er komen er nu nog meer.

Recent waren er inbraken bij oorlogsmusea in Beek en Ossendrecht.