Oorlogsmunitie veroorzaakt explosies bij brand

Explosies die maandagavond schade hebben aangericht tijdens brand in een schuurtje in Etten-Leur zijn waarschijnlijk veroorzaakt door munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de politie lag er een nog onbekende hoeveelheid munitie in het schuurtje bij het huis aan de Paukeslag.

De brand en ontploffingen richtten een ravage aan. In de muren van het schuurtje zitten gaten en scheuren. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het is niet bekend of de eigenaar een vergunning had voor de munitie. Er is niemand aangehouden.

De brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn nog de hele dag bezig met het ontruimen van de schuur, aldus een politiewoordvoerder dinsdag.