Oorlogsmisdaden Ethiopië vervolgd in Den Haag

Een 63-jarige man uit Amstelveen die eind jaren 70 betrokken zou zijn geweest bij oorlogsmisdaden in Ethiopië, moet zich vanaf maandag voor de rechtbank in Den Haag hiervoor verantwoorden. Voor deze megastrafzaak zijn drie weken uitgetrokken.

De man is eerder in Ethiopië al veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was bij die uitspraak niet aanwezig. De man woonde al jaren in Nederland en verkreeg ook de Nederlandse nationaliteit. Hij werd in 2015 in Amstelveen opgepakt en zit sindsdien in voorarrest. Omdat het Ethiopische vonnis in Nederland niet uitgevoerd kan worden, is hier een nieuwe strafzaak begonnen.

De man zou zich zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer marteling van en moord op (vermeende) tegenstanders van de toenmalige militaire Derg-dictatuur. Hij staat in Den Haag terecht op verdenking van oorlogsmisdaden, waaronder vrijheidsberovingen en wrede en onmenselijke behandeling van burgers en strijders. Op zijn bevel zouden in 1978 tientallen gevangenen zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in een massagraf. Op de tenlastelegging staan de namen van meer dan driehonderd slachtoffers.

De Ethiopische Keizer Haile Selassie werd in 1974 afgezet door een groep militairen van de Derg. Na een machtsstrijd greep kolonel Mengistu de macht. Onder het Mengistu-regime beleefde Ethiopië een bloedige periode die aan vele duizenden mensen het leven heeft gekost. Er waren grootschalige arrestaties, martelingen en moorden onder het regime.