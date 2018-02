Oorlogsheld Marco Kroon wil speelfilm maken

Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, werkt aan een film over zijn tijd als militair in Afghanistan. De basis van de film is het boek Danger Close waarin Kroon heldendaden beschrijft waar hij in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor kreeg. Regisseur Roel Reiné, bekend van de film Michiel de Ruyter, bevestigt dat hij betrokken is bij het project.

De Afghanistan-veteraan wil graag de toestemming en medewerking van Defensie. ,,Kroon heeft zijn idee voor de film inderdaad bij ons ingediend en wij kijken er nu naar'', bevestigt een woordvoerder van het ministerie na een bericht van RTL Nieuws.

Volgens RTL wacht het ministerie op de uitkomst van onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een incident in 2007 in Afghanistan. Of dat zo is, kon de woordvoerder van Defensie niet bevestigen. Kroon doodde destijds een vijand die hem naar eigen zeggen gevangen had gehouden en gemarteld. Pas tien jaar later meldde hij dat bij Defensie.

De gedecoreerde oorlogsheld raakte al eerder in opspraak. In 2011 werd hij aangeklaagd voor drugs- en wapenhandel. De rechtbank veroordeelde hem toen alleen voor illegaal wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne.

