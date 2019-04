Oorlogsheld Kroon weer in opspraak

Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, moet voor de rechter komen op verdenking van meerdere incidenten tijdens carnaval in Den Bosch. Defensie schorst de oorlogsheld.

De aanklachten tegen Kroon gaan om schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling, zo maakte het OM in Arnhem bekend. Bij zijn aanhouding zou de militair onder andere een agent een kopstoot hebben gegeven. Kroon werd op 3 maart in Den Bosch aangehouden.

Kroon moet voorkomen bij de militaire politierechter in Arnhem. Een datum is nog niet bekend. Kroon werkt momenteel bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Kroon kreeg in 2009 als eerste militair sinds 1955 de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest.

Schorsing

Defensie gaat Kroon schorsen. De aantijgingen tegen de majoor zijn „ernstig”, zei minister Ank Bijleveld van Defensie vrijdag. Het feit dat het om mogelijk geweld tegen gezagsdragers gaat heeft Defensie doen besluiten tot schorsing over te gaan. „De heldendaden staan op geen enkele manier ter discussie”, aldus Bijleveld.

Kroon moest via de media horen dat hij wordt geschorst door Defensie, zo vertelde zijn advocaat Geert-Jan Knoops. „Hij is verrast en verbaasd door de beslissing. Zeker omdat hij tot op heden niet officieel en formeel van het besluit heeft kennisgenomen.”

Kroon mag zolang hij is geschorst niet werken en niet in uniform optreden bij officiële gelegenheden, zoals dodenherdenking. Zijn salaris wordt wel doorbetaald. Defensie vergoedt zijn advocaatkosten niet, wel zal hem zorg worden aangeboden. Defensie wacht verder de rechtszaak af.

Het is de eerste keer dat Kroon wordt geschorst. Toen hij in 2010 werd vervolgd wegens overtreding van de Opiumwet en de wet Wapens en munitie gebeurde dat niet. Hij werd toen later vrijgesproken van drugsbezit. Wel werd de oorlogsheld veroordeeld tot 750 euro boete en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit van vier stroomstootwapens.

Moedig

„Dit is niet het soort publiciteit voor een drager van de Willemsorde waarop we zitten te wachten”, zei minister Eimert van Middelkoop (Defensie) ooit.

Commando Kroon kreeg de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Het was toen voor het eerst in ruim een halve eeuw dat de orde werd uitgereikt aan een individuele militair.

Hij is sinds hij de onderscheiding kreeg verscheidene malen in opspraak gekomen. Vorig jaar bracht Kroon nog naar buiten in 2007 een Afghaan te hebben vermoorden dit nooit aan Defensie te hebben gemeld. Het ministerie was hier op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Onderzoek van het OM bood geen definitief uitsluitsel over de toedracht van de gebeurtenissen.

Onder commando’s die aan de betreffende missie hadden deelgenomen, ontstond daarna beroering. Een aantal van hen riep Kroon op zich niet meer in de media uit te laten over de zaak. Defensie haalde na Kroons uitlatingen een aantal commando’s terug uit het missiegebied, meldde Nieuwsuur.

De ophef rond Kroon werpt opnieuw een smet op Defensie.