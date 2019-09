Oorlogsgraven Mierlo weer schoon

De bekladdingen op graven van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo zijn na dagen schoonmaken maandagavond allemaal verwijderd. Een speciaal onderhoudsteam van de Commonwealth War Graves Commission laat dit via de gemeente Geldrop-Mierlo weten. Het betekent dat de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden dinsdag door kan gaan.

Vrijwilligers van de commissie hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om alle bekladdingen op de Mierlo War Cemetery te verwijderen. Die werden vrijdagochtend ontdekt. Op de binnenmuur van de kapel was een groot hakenkruis aangebracht en op de buitenmuur van de kapel stond in grote letters ‘MH 17 lie’ gekalkt. Ook de witte grafzerken op het ereveld waren beklad. Vrijdag is meteen begonnen met een grote schoonmaakoperatie.

De politie pakte zaterdag in Mierlo een 36-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats op als verdachte.