Oorlogsgraven en koeienmarkt op erfgoedlijst

De adoptie van oorlogsgraven door inwoners van Margraten, de Koeiemart van Woerden die al sinds de 15e eeuw bestaat en de jaarlijkse uitreiking van een tonnetje haring aan de bevolking van Niekerk gelden voortaan als ‘immaterieel erfgoed’. De lokale gebruiken zijn toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Die lijst is in het leven geroepen als erkenning voor tradities.

In totaal heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) zes nieuwe toevoegingen aan de lijst gedaan. Daar staan inmiddels 129 gebruiken en tradities op, van bekende evenementen als het Bloemencorso van Zundert en het Zomercarnaval in Rotterdam tot lokale zaken als sigaren maken in IJsselmuiden en het houden van duiven in Den Haag. Ook de Indische rijsttafel en het Brabants worstenbroodje prijken op de lijst.

Hoewel de inventaris voortkomt uit een internationaal UNESCO-verdrag, zorgt plaatsing op de lijst niet voor een beschermde status. Door een gebruik aan te melden laten mensen zien „zich actief in te zetten voor de toekomst van hun erfgoed”.