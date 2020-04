Oorlogs- en bevrijdingsmusea zien inkomsten topseizoen verdampen

De vele oorlogs- en bevrijdingsmusea in Nederland zien de verwachte inkomsten van de topmaand mei verdampen, nu het kabinet heeft besloten dat de musea in elk geval nog tot 20 mei gesloten moeten blijven. Juist in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert hadden zij gerekend op duizenden tot tienduizenden bezoekers extra. „Hoe begrijpelijk de maatregelen ook zijn, het doet wel heel erg pijn”, aldus Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Alle musea zouden ook veel groepsreizen uit de in de Tweede Wereldoorlog geallieerde landen ontvangen. Maar zelfs als de musea in Nederland weer bezoek mogen ontvangen hebben landen als Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog hun eigen coronamaatregelen. „We rekenen er dit jaar maar niet meer op”, zegt directeur Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

De Museumvereniging werkt op verzoek van het kabinet een protocol uit voor heropening van alle musea in de 1,5 metersamenleving. Wanneer musea weer mogen openen is nog onduidelijk volgens de vereniging.