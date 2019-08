‘Oorlog is nog lang niet voorbij’

Voor de honderdduizenden Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog meemaakten in voormalig Nederlands-Indië en hun kinderen en kleinkinderen is de oorlog nog lang niet voorbij. Het gedwongen vertrek uit het moederland heeft een fantoompijn veroorzaakt, die generatie na generatie blijft schrijnen.

Dat zei dichter en schrijver Ellen Deckwitz tijdens de zeer drukbezochte nationale herdenking van de Japanse capitulatie, donderdag precies 74 jaar geleden. De capitulatie betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Donderdag is bij het Indisch Monument in Den Haag ook een minuut stilte gehouden en zijn kransen gelegd voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Op een aantal andere plekken in Nederland is donderdag ook een herdenking, omdat niet alle oud-Indiërs meer in staat zijn om naar Den Haag te reizen.