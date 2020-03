Oordeel over terugkeer Moszkowicz als advocaat

Bram Moszkowicz hoort maandag of hij mag terugkeren als advocaat. Het hof van discipline oordeelt of de bekende voormalig strafpleiter zijn toga weer kan aantrekken.

Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau. Sinds begin vorig jaar probeert hij terug te keren in zijn oude vak. De Orde van Advocaten wees zijn verzoek in eerste instantie af. Tegen deze beslissing is de gewezen raadsman in beroep gegaan. Het hof van discipline - waarin rechters en advocaten zitting hebben - heeft het laatste woord of hij mag terugkeren als advocaat.

De telg uit de beroemde advocatenfamilie werd in 1985 beëdigd. In de jaren die volgden, ontving hij meerdere waarschuwingen en berispingen. Hij werd geschrapt omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliënten onvoldoende had bijgestaan.

„Ik ben me er sinds twee jaar van bewust dat ik als advocaat en ondernemer heb gefaald. Ik heb fouten gemaakt, die terecht hebben geleid tot mijn schrapping”, zei hij begin dit jaar tegen het hof. Maar, voegde hij geëmotioneerd daaraan toe: „Ik ben echt veranderd. Ik heb grove fouten gemaakt. Op dit moment heb ik nul euro schuld. Mijn faillissement is afgerond. Hier zit een andere Moszkowicz, een die oprecht spijt heeft. Ik spreek de waarheid.”

Moszkowicz werkt nu als adviseur bij Hoogervorst Strafadvocatuur in Hilversum, het kantoor van zijn partner. Hij wil hier aan de slag als advocaat.