Ook Zuid-Limburg krijgt XL-coronateststraat

Ook in Maastricht komt een XL-coronateststraat. De GGD Zuid-Limburg liet woensdag weten dat op het parkeerdek P6 van zalencentrum MECC in de Limburgse hoofdstad een semipermanente hal wordt gebouwd met veertien teststraten. Vanaf 15 december kunnen er dagelijks maximaal 3600 mensen terecht. In de door een tentenbouwer opgezette hal komen vier mobiele laboratoria die sneltesten kunnen verwerken.

Er worden zowel PCR-testen als sneltesten afgenomen. „Op dit moment zijn er al 2750 PCR-testen per dag beschikbaar op onze huidige drie testlocaties: Urmond, Maastricht en Landgraaf, met elk vier teststraten”, zegt Christian Hoebe, hoogleraar en als hoofd Infectieziektebestrijding verbonden aan de GGD Zuid Limburg. „De XL-teststraat is extra en gaat tot 3600 testen per dag bieden. Hiermee wordt de testcapaciteit in Zuid-Limburg dus ruim verdubbeld en zijn we klaar voor de verwachte stijging van de testvraag in de winter.”

Voor het MECC is gekozen omdat het zalencentrum goed bereikbaar is, de ruimte heeft en vlakbij het academisch ziekenhuis ligt. Dat maakt de inzet van medisch studenten mogelijk.

De XL-teststraat in Maastricht vormt één van de in totaal negentien nieuwe XL-voorzieningen die landelijk worden uitgerold. „Met het realiseren van een XL-teststraat in Maastricht wordt de landelijke doelstelling gerealiseerd dat 99 procent van de bevolking binnen 60 minuten bij een sneltestlocatie kan zijn. De testen op de XL-locatie zijn gratis beschikbaar voor alle Limburgers”, aldus de GGD Zuid-Limburg.