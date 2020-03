Ook zonder eindexamen nog hoop voor leerling met mindere cijfers

Het schrappen van de eindexamens betekent voor scholieren met mindere cijfers nog niet dat ze een jaartje langer in de eindexamenklas moeten blijven zitten. Voorzitter Pieter Lossie van scholierenorganisatie LAKS laat weten dat minister Arie Slob (Onderwijs) heeft toegezegd dat er een herkansingsmogelijkheid komt voor leerlingen die hoopten dat ze met het eindexamen hun cijfers konden ophalen.

„Daarnaast is er voor die groep ook nog de mogelijkheid staatsexamen te doen”, aldus Lossie. Slob liet in een Kamerbrief weten dat er zo spoedig mogelijk informatie komt over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

Aan de andere kant zijn er ook scholieren die op basis van de cijfers die ze tot dusver hebben behaald al de conclusie trekken dat ze hun diploma binnen hebben. Lossie legt uit dat dit in principe te voorbarig is. Slob laat het aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Ze krijgen daarvoor tot begin juni de tijd. „Maar natuurlijk is het wel zo dat je als er nu goed voorstaat de kans op een diploma groot is, omdat het centraal examen, dat zwaar weegt, niet meer komt”, aldus Lossie.