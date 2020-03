Ook zondag rustig op de Nederlandse stranden

Het was zondag aan de stranden opvallend rustig. De koude, gure wind speelde vast een rol, maar de Nederlanders hebben ook de oproep ter harte genomen zich te houden aan de richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

„Het is rustig. De mensen houden zich echt aan de regels en lijken er van doordrongen te zijn dat het beter is thuis te blijven. Het beeld is heel anders dan vorige week”, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Vorige week werd de aansporing om stranden te mijden massaal genegeerd. Dat kwam vooral door het fraaie voorjaarsweer. De gemeenten Noordwijk en Zandvoort zagen zich genoodzaakt de wegen naar de stranden af te sluiten en de parkeerterreinen dicht te gooien.

Zandvoort handhaafde die maatregelen dit weekeinde, maar Noordwijk had de boel weer opengegooid. Een woordvoerder van de Zuid-Hollandse kustplaats kon melden dat het „zeer rustig was” op de boulevard en de stranden. „Onze handhavers hebben gemonitord en telden op het strand vijftig tot zestig mensen en keurig verspreid. Ook op de boulevard was het rustig en bij de Langevelderslag stonden elf auto’s, dat zijn er niet veel”, lichtte hij toe.

Ook hij constateerde dat de mensen zich veel beter aan de richtlijnen houden. „De oproep heeft gewerkt. Het was hier de hele dag zonnig en het was ondanks die koude wind best lekker buiten. Het beeld is dat veel mensen de benen hebben gestrekt, maar dat dichtbij huis hebben gedaan.”

Ook op stranden die deel uitmaken van een andere veiligheidsregio, zoals in Zeeland en Voorne-Putten, was het zondag overzichtelijk.