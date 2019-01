Ook woensdag geen berging containers

De berging van overboord geslagen containers in het Waddengebied gaat ook woensdag zeer waarschijnlijk nog niet beginnen. De golven zijn te hoog, aldus Rijkswaterstaat.

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen. Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie al enkele keren uitgesteld.

Waterschap Noorderzijlvest gaat woensdag in Lauwersoog een begin maken met het opruimen van kleine plastic korreltjes uit de containers. Voor deze schoonmaakactie worden veeg- en zuigauto’s ingezet. De afgelopen week werd met hulp van vrijwilligers al veel aangespoelde rommel opgeruimd.