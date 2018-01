Ook windkracht 11 bij IJmuiden

Ook bij IJmuiden is donderdag windkracht 11 gemeten. De wind daar had volgens het KNMI een snelheid van 104 kilometer per uur. Als dat een uur lang aanhoudt, telt het officieel als een zeer zware storm. Bij Hoek van Holland, waar ook windkracht 11 werd gemeten, is de wind inmiddels afgezwakt tot windkracht 9.

Op de boorplatformen voor de Nederlandse kust is windkracht 10 gemeten, een zware storm met windsnelheden van bijn 100 kilometer per uur. Af en toe waren er rukwinden van 120 tot 130 km per uur, meldt Weerplaza.