Ook vrienden wijzen naar B. bij verkeersdrama

Vrienden en bekenden hebben de 20-jarige Siem B. uit Oudesluis (Noord-Holland) aangewezen als bestuurder van de Peugeot 206 die vorig jaar op 1 september betrokken was bij het verkeersdrama in Anna Paulowna, waarbij drie tieners om het leven kwamen. Onder hen is zijn voormalige vriendin, die naast hem in de auto zegt te hebben gezeten. Dit bleek dinsdag tijdens de strafzaak tegen B.

Het fatale ongeval had kort na middernacht plaats, nadat de betrokkenen in twee auto’s waren weggereden bij het oude gemeentehuis van Anna Paulowna. Daar had de groep de uren daarvoor gezeten. „Het was gezellig, we dronken en blowden wat”, zei B., die geen sporen van emotie vertoonde. Hij zei zich niets te kunnen herinneren. Ook weet hij niet of hij reed. In zijn bloed zijn sporen van drank en drugs gevonden.

Volgens de inzittenden van de andere auto haalde B. hen midden in het dorp met hoge snelheid in, waarna zijn auto in een flauwe bocht naar rechts met het linkerachterwiel tegen een stoeprand klapte en daarna naar rechts schoot. Vervolgens ramde het voertuig een boom en draaide het om zijn as. Vier van de vijf inzittenden werden uit de auto geslingerd. Drie jongens van 15 en 16 jaar die op de achterbank zaten kwamen om het leven.

B. werd gevonden met zijn benen op de bijrijdersstoel en zijn bovenlichaam op straat. Hij heeft sinds het ongeval wisselende verklaringen afgelegd. Dinsdag zei hij dat dat „vooral was omdat ik het allemaal niet wist. Het was onwerkelijk en ik kon het niet voor me brengen dat ik zelf achter het stuur zat.”

Een forensisch onderzoeker heeft becijferd dat de snelheid van zijn auto op het moment van de fatale klap tussen de 57 en 77 kilometer per uur heeft gelegen. Vermoedelijk was die hoger toen hij de bocht instuurde.

Justitie spreekt woensdag de strafeis uit tegen B., die de dood van zijn drie passagiers wordt verweten. De zaak, bijgewoond door tientallen belangstellenden, liep dinsdag veel vertraging op doordat zijn raadsman Jeroen Dallinga de rechtbank wraakte wegens vooringenomenheid. Hij ving bot bij de wrakingskamer.