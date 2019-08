Ook voor regio Noord is vakantie voorbij

Ook voor scholieren in de regio Noord zit de vakantie er na zes weken op. In Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland begint maandag het nieuwe schooljaar.

In de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een aantal Gelderse gemeenten) moesten scholieren een week geleden al terug in de schoolbanken. Alleen scholieren in regio Midden, waaronder de provincies Utrecht, Zuid-Holland en grote delen van Gelderland, hebben nog vakantie. Volgende week begint ook in die laatste regio het nieuwe schooljaar.

Veilig Verkeer Nederland vraagt bij het eind van de vakantie altijd aandacht voor schooljeugd, onder meer met spandoeken. In de ochtendspits zijn in deze periode veel meer fietsers en voetgangers onderweg. In totaal reizen er anderhalf miljoen scholieren tussen huis en school. Volgens VVN vallen er na de zomervakantie bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar.