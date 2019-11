‘Ook verkeersslachtoffers zijn slachtoffer’

Mensen die slachtoffer worden van een verkeersongeval, zoeken vaak geen hulp. Daardoor komt de klap vaak pas weken of zelfs maanden later. De campagne Als verkeersslachtoffer ben je ook slachtoffer, roept mensen op tijdig hulp te zoeken.

„Uit gesprekken die wij hebben gevoerd met verkeersslachtoffers blijkt dat zij zich niet altijd slachtoffer voelen, terwijl zij dat wel zijn en daardoor dus ook recht hebben op hulp”, zegt Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Vaak bagatelliseren mensen volgens haar zo’n ongeval. Dan zeggen ze „het is niet zo erg” of „het had een ander ook kunnen overkomen”.

Komende zondag is het Werelddag voor de herdenking van verkeersslachtoffers. Elk jaar raken ongeveer 20.000 mensen ernstig gewond in het verkeer.