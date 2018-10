Ook Van Abbemuseum stort zich op de zorgmarkt

Het Eindhovense Van Abbemuseum gaat bij zeven woonzorginstellingen van de organisatie Vitalis langs met kopieën van veertien topstukken uit de eigen collectie, waaronder werken van Picasso, Mondriaan, Van Doesburg, Warhol en Lissitzky. Zo wil het drieduizend senioren, instellingsmedewerkers en vrijwilligers bereiken.

In de instellingen komen tijdelijke tentoonstellinkjes plus ‘verdiepende’ activiteiten voor de bewoners en hun dierbaren, medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers kunnen ook een spoedcursus kunstkijken krijgen om op een laagdrempelige manier over kunst met de bewoners en andere bezoekers te praten.

Ook Museum Arnhem, gesloten in afwachting van een grootscheepse verbouwing, gaat met kunstwerken naar zorgbehoevende senioren in de stad, kondigde het vorige week aan. Aan de hand van die werken gaat het met deze mensen herinneringen ophalen, zoals aan hun schooltijd.

Zogenoemde KIJKwijzers, gepensioneerden opgeleid door Museum Arnhem, gaan maandelijks op bezoek bij cliënten van verschillende dagbestedinglocaties.