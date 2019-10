Ook vader (67) gezin Ruinerwold opgepakt

De 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold, is donderdag aangehouden. Volgens de politie wordt hij verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. Eerder werd de 58-jarige Oostenrijker Josef B., die het pand huurde, al opgepakt. Hij wordt van hetzelfde verdacht.

De politie spreekt van een „uitzonderlijke situatie”. Mogelijk zou het zevental sinds 2010, met elkaar en afgezonderd van de samenleving, hebben geleefd in een verborgen ruimte in de woning. De politie zegt redenen te hebben om aan te nemen dat de zes kinderen van de man tegen hun wil zijn vastgehouden in het huis. Het gezin werd ontdekt na een melding over een van de kinderen, een 25-jarige man. Die was naar het dorp gelopen en vertelde in een café over de leefomstandigheden.

De opgepakte vader was in de jaren tachtig lid van de Moonsekte. Rond diezelfde tijd verbrak hij alle contacten met zijn familie, zo blijkt uit een verklaring die de familie opstelde, die meerdere media donderdag verspreidden. Ook wordt daarin gesteld dat drie andere kinderen acht jaar terug het gezin al verlieten. „De familie is sindsdien onkundig gebleven van het bestaan van overige kinderen”, luidt de verklaring. Waar de drie gevluchte kinderen nu zijn, is niet bekend.