Ook Utrecht wil af van ongewenste reclame

Utrecht wil af van ongewenst reclamedrukwerk dat bij mensen in de bus valt. Per 1 januari voert de gemeente daarom een ja-ja-sticker in. Bewoners ontvangen vanaf 2020 daarmee geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen meer, tenzij ze hier via de ja-ja-sticker bewust voor kiezen. Nu is dat nog andersom, met de huidige nee-nee- en nee-ja-stickers. De gemeente hoopt dat met de maatregel jaarlijks miljoenen kilo’s papier worden bespaard.

Volgens de gemeente heeft 48 procent van de Utrechtse huishoudens helemaal geen sticker. "Onderzoek laat zien dat 39 procent hiervan de reclame ongelezen weggooit. Per jaar ontvangen huishoudens zonder sticker zo’n 70 kilo drukwerk." De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college. In het najaar worden Utrechters verder geïnformeerd.

In Amsterdam wordt de ja-ja-sticker al sinds 2018 gebruikt. Amsterdam verwacht dat hierdoor jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier wordt bespaard. Rotterdam wil de sticker vanaf 1 juli invoeren.