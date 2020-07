Ook Twitteraccount Geert Wilders lijkt te zijn gehackt

Het Twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. De profielfoto van de politicus is in de nacht van woensdag op donderdag veranderd in dat van een karikatuur van een zwarte man. Ook zijn meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet door het account.

Het is niet duidelijk of de vermoedelijke kaping van Wilders’ profiel in verband staat met eerdere tweets door prominente Twitteraccounts waarin om bitcoins werd gevraagd.

Op woensdagavond bleken de gebruikersaccounts van meerdere internationale prominenten te zijn gekaapt. Onder meer op de profielen van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West en miljardair Elon Musk werd om donaties van bitcoins gevraagd. De berichten zijn verwijderd en Twitter onderzoekt de kwestie.