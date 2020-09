Ook tweede zoekdag verdwenen vrienden Liessel vergeefs

Ook woensdag hebben duikers geen spoor van de al 46 jaar vermiste vrienden gevonden in een waterplas in het Brabantse Liessel. De politie zoekt in de plas De Brink sinds dinsdag naar Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) die na een bezoek aan een café in Deurne in maart 1974 spoorloos verdwenen.

Tijdens een eerdere zoektocht, twee jaar geleden, vond een boot met sonar en een magnetometer twee plekken in de waterplas waar metaal onder de bodem zou zitten. Op die plekken is de politie dinsdag samen met een gespecialiseerd bedrijf gaan zoeken. Dinsdag werd begonnen op de eerste 7 meter diepe plek pal voor een zandafgravingsbedrijf, maar woensdag werd duidelijk dat daar een deels opgerolde staalkabel onder het zand lag. Die heeft waarschijnlijk ooit vastgezeten aan een ponton.

De zoektocht naar de rode Fiat 850 coupé waarmee beide vrienden in maart 1974 uit Deurne wegreden, wordt donderdag voortgezet op de tweede plek onder water. Enkele omwonenden geloven niet dat er iets gevonden wordt. Zo is in het ven jaren geleden een boot gezonken, en mogelijk wordt die donderdag opgespoord, zeggen ze.

Bovendien zeggen mensen die indertijd in de buurt woonden, dat het water er toen heel anders uitzag. Een deel van de plas is later volgestort met puin, onder meer voor de parkeerplaats die nu toegang geeft tot De Brink. Volgens een omwonende zou het meer voor de hand liggen dat de verdwenen mannen onder de grond liggen van de parkeerplaats of de naburige zanderij.

De politie hervatte twee jaar geleden het onderzoek nadat de familie een recherchebureau in de arm had genomen. Dat wees De Brink aan als waarschijnlijke plek waar de twee vrienden met hun auto gedumpt zijn, na eerst om het leven te zijn gebracht.

De zaak is volgens de politie overigens verjaard. Dit zeer tot verdriet van de nabestaanden die een petitie begonnen om ook verjaring van oude moorden op te heffen. Sinds 2006 kunnen moorden van na 1988 niet meer verjaren, maar die van voor die tijd wel.