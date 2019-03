Ook TUI-reizigers Sofia terug in Nederland

De klanten van reisorganisatie TUI die in Bulgarije waren gestrand, zijn alsnog teruggekeerd in Nederland, met twee dagen vertraging. Hun vliegtuig landde donderdagmiddag op Schiphol. Ze zaten de afgelopen dagen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, omdat het vliegtuig waar ze eerst in zaten, niet verder mocht vliegen.

De passagiers waren dinsdag vertrokken uit Hurghada in Egypte. Tijdens de vlucht naar Schiphol besloot Europa om alle Boeings van het type 737 Max te weren vanwege een vliegramp in Ethiopië. Het vliegtuig moest uitwijken naar Sofia. Een ingehuurd vliegtuig moest de mensen woensdag ophalen, maar een technische storing gooide roet in het eten. Kort voor vertrek besloot TUI dat de mensen nog een nacht in Bulgarije moesten doorbrengen. Een nieuw vliegtuig haalde ze donderdag alsnog op. In dat vliegtuig zaten niet alleen de 172 TUI-klanten, maar ook de twee piloten en vier crewleden van de eerste vlucht.

Ook een andere Boeing 737 Max van TUI moest uitwijken. Dat toestel was onderweg van Gambia naar Schiphol, maar landde op Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. Die 160 passagiers kwamen woensdagavond aan in Nederland.