Ook Tropenmuseum in Amsterdam beklad om koloniaal verleden

Ook het Tropenmuseum in Amsterdam is besmeurd met rode verf uit protest tegen het koloniale verleden van Nederland. De politie bevestigt berichtgeving daarover in Het Parool.

De actie is opgeëist door de organisatie Helden van Nooit, die in een verklaring protesteert tegen het „koloniale instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt”. „Collecties zijn geroofd en tot op de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd naar het land van herkomst.”

De verf is volgens de politie inmiddels weer verwijderd.