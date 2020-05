Ook totale sterftecijfer laat zien dat coronavirus op retour is

Dat het aantal sterfgevallen door het coronavirus daalt, is ook te zien aan het totale sterftecijfer. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de week van 27 april overleden ongeveer 170 mensen meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020.

In de loop van de lente gaat het sterftecijfer steevast omlaag. Dat lijkt nu ook het geval. Maar het aantal sterfgevallen ligt wel hoger vergeleken met voorgaande jaren. In week 18 (27 april tot en met 3 mei) overleden 550 meer mensen dan gemiddeld in dezelfde week in de jaren hiervoor. Het RIVM weet van 401 mensen die zijn overleden aan Covid-19 in die week. Onderzoekers vermoeden dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt. Het totale sterftecijfer helpt inschatten hoeveel hoger. Niet iedereen die is overleden aan het coronavirus wordt daar ook voor getest. Daardoor worden zij ook niet geregistreerd als dodelijk slachtoffer van het virus.

Dat het aantal sterfgevallen aan het dalen is, komt volgens CBS-socioloog Tanja Traag niet alleen omdat er minder mensen overlijden aan het coronavirus. „Door de toenemende temperatuur neemt de sterfte überhaupt af”, verklaart Traag. Bovendien is het gebruikelijk dat er na een sterftepiek een duidelijke daling komt. Een groep mensen is vanwege het coronavirus eerder overleden dan verwacht. Die waren onder normale omstandigheden misschien nu gestorven, legt Traag uit.