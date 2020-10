Ook Surinamers snakken naar versoepeling coronaregels

Hoewel het aantal nieuwe coronagevallen te verwaarlozen is, weigert de Surinaamse regering de teugels te laten vieren en de maatregelen te versoepelen. Maar veel Surinamers zijn de situatie zat.

Het land zit al ruim een halfjaar op slot, het dagelijkse leven is volledig ontwricht en op steun vanuit de overheid hoeft men nauwelijks te rekenen. En dat terwijl de leden van de regering alle maatregelen zelf aan hun laars lappen.

Vorige week ontvingen 170 zelfstandige buschauffeurs een voedselpakket van de overheid. Het voelde voor menigeen als een karige pleister op de wonde, die bovendien nog eens te laat kwam. Ook Sergio Pinas heeft gemengde gevoelens. „Ik ben het pakket komen halen omdat het er nu toch is, dus het zou jammer zijn om het niet in ontvangst te nemen. Maar ik had het een paar maanden geleden harder nodig; toen kregen we nauwelijks iets. En nu zijn we weer aan het werk, dus de nood is niet zo hoog meer.”

Inmiddels is duidelijk dat de zwaar getroffen Surinamers van president Chandrikapersad Santokhi weinig te verwachten hebben. Steun blijft tot nu toe uit, ondanks zijn toezeggingen en het feit dat het parlement vele miljoenen euro’s heeft vrijgemaakt om de ergste coronanood te lenigen. In een televisietoespraak zondagavond zei hij opnieuw dat de regering nog bezig is met een inventarisatie en dat die steun echt komt. Maar weinig mensen die dat nog echt geloven. „We wachten al drie maanden tevergeefs”, verzucht Sabrina Rustwijk. „Ook de beloofde pakketten komen maar niet. Ik hoor wel van anderen die iets hebben gehad, maar die zijn lid van de partij van de president. Wat dat betreft is er niets veranderd; tijdens de vorige regering ging dat net zo.”

Coronaregels

Santokhi moest begin deze week diep door het stof nadat foto’s naar buiten waren gekomen waaruit bleek dat hij, vicepresident Ronnie Brunswijk en andere leden van zijn regering, het niet zo nauw namen met het naleven van de geldende coronaregels. Die beelden waren vorige week gemaakt tijdens een werkbezoek aan het district Nickerie in het westen van Suriname. Vrijwel niemand droeg een mondkapje en ook de verplichte anderhalve meter werd niet in acht genomen.

Zondag werd bekend dat een minister met coronaverschijnselen in het ziekenhuis is opgenomen; van een tweede wordt vermoed dat die is besmet. Zeven ministers zijn inmiddels in quarantaine gegaan. Santokhi bood zijn excuses aan en beloofde beterschap. Op sociale media wordt daar echter weinig waarde aan gehecht. „Waarom moet ik de strenge regels volgen als de leiding van het land daar maling aan heeft?”

Maar ondanks dat Suriname in totaal minder coronabesmettingen heeft dan tegenwoordig dagelijks in Nederland worden geregistreerd (ruim 5000) en ‘maar’ iets meer dan 100 mensen zijn overleden, deelde Santokhi deze week mee dat alle maatregelen voorlopig van kracht blijven. Van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s morgens mag niemand meer op straat, bijeenkomsten met meer dan tien mensen zijn verboden, de grenzen blijven gesloten en alleen vliegverkeer van en naar Nederland is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.