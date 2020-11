Ook statenleden in Overijssel breken met FVD

Vier van de vijf leden van Forum voor Democratie (FVD) in Provinciale Staten van Overijssel stappen uit de partij en gaan samen als een nieuwe fractie verder.

„Wij verlaten circus FVD”, laten de leden een bericht op Twitter weten. Het bericht van de leden is vastgeplakt aan een verklaring die het landelijke FVD-bestuur aan het einde van donderdagmiddag uitstuurde. Daarin wordt een algemene ledenvergadering op 30 november aangekondigd met het royement van partijleider Thierry Baudet als agendapunt.

„Na alles wat er is gebeurd, had het bestuur Thierry Baudet al lang moeten royeren. Dat is een aangelegenheid voor het bestuur. Zo is dat eerder ook bij andere leden gegaan. Nu wordt het als agendapunt in een ledenvergadering opgenomen, waar Baudet zijn royement zal gaan aanvechten”, zegt fractievoorzitter Johan Almekinders in de Stentor.