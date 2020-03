Ook Spanje valt onder Nederlands vliegverbod

Het kabinet breidt het tijdelijke vliegverbod wegens het coronavirus uit. Ook vluchten uit Spanje worden geweerd, behalve „geplande en ongeplande” vluchten met alleen Nederlanders aan boord die terug naar ons land komen.

Er gelden nog enkele andere uitzonderingen, zoals het vervoer van medisch personeel en patiënten „wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland.”, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Het verbod is zaterdagavond om 20.00 uur ingegaan en geldt in principe tot 4 april, tenzij de regeling voor die tijd wordt verlengd. Het kabinet besloot het verbod uit te breiden op nieuw advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week kondigde het kabinet aan vluchten te weren uit de risicogebieden China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië. Vrachtvluchten mogen nog wel landen. Van Nieuwenhuizen zei toen al dat er landen kunnen worden toegevoegd aan de lijst. Als bepaalde gebieden minder risicovol zijn, kunnen ze ook van de lijst worden gehaald.