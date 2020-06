Ook snelwegen Drenthe, Groningen en Zuid-Holland druk als vanouds

In grote delen van het land is het weer even druk op de snelweg als toen de coronamaatregelen niet van kracht waren. Vorige week waren Zeeland en Overijssel de eerste provincies waar de verkeersdrukte was hersteld naar het normale niveau. Nu volgen ook Drenthe, Groningen en Zuid-Holland, meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Afgelopen dinsdag was het in alle provincies drukker dan een week eerder. In het hele land reden 8 procent minder auto’s en vrachtwagens op de snelwegen dan op dinsdag 3 maart, toen de coronamaatregelen nog niet van kracht waren. Een week eerder was het nog 13 procent rustiger. Utrecht loopt het meest achter. Op snelwegen in deze provincie rijdt 16 procent minder verkeer van voor de ‘intelligente lockdown’.

Op veel wegen naar de kust is het drukker dan voor de coronacrisis. Dat wordt sterk gevoeld in Zeeland. Hier was het afgelopen dinsdag 23 procent drukker op de snelwegen dan begin maart. „Wellicht genieten nog veel mensen van een extra lang weekend aan de Zeeuwse kust”, licht een onderzoeker toe.