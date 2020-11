Ook sinterklaasintocht in Zaanstad gaat niet door

De sinterklaasintocht in Zaanstad is afgelast in verband met het coronavirus en de aangescherpte maatregelen. Dat schrijft burgemeester Jan Hamming in een brief aan de Zaanse sinterklaascomités.

„Nog steeds lopen de besmettingen op en komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. De inschatting is dan ook dat de maatregelen die nu gelden worden verlengd en zelfs aangescherpt. Ondanks dat dit nog niet definitief is vind ik het als burgemeester niet verantwoord om de sintintochten dit jaar door te laten gaan. Op dit moment staat onze gezondheid en die van onze gemeenschap bovenaan, hoe vervelend dat ook is”, zo schrijft de burgemeester.

In veel andere gemeenten zijn intochten ook geschrapt. Zo gaan in Groningen, Heerenveen en Zwolle tot Hengelo, Deventer en Maastricht de traditionele intochten zoals die al jaren worden georganiseerd, niet door vanwege corona. Eerder werd al bekend dat in bijna heel Limburg intochten niet zijn toegestaan. Sommige gemeenten organiseren een alternatieve intocht, bijvoorbeeld zonder publiek.