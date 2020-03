Ook Rotterdam geeft ondernemers financieel lucht

Als eerste grote stad geeft Rotterdam ondernemers financieel lucht tijdens de coronacrisis. Ondernemers hoeven de komende drie maanden bijvoorbeeld geen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. En ook zijn ze vrijgesteld van reclame- en precariobelasting. Dat laatste is belasting die ondernemers betalen als ze iets hebben op, onder of boven gemeentegrond, zoals een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container. Dat hebben de wethouders van Financiën en Economie van Rotterdam gemeld.

Marktkooplieden krijgen zolang de markt er niet is geen rekening voor marktgelden en elektra. „Rotterdammers slepen elkaar er doorheen”, zo schrijft wethouder Barbara Kathmann van Economie. „Steun elkaar en let op degenen die het nodig hebben, dan komen we er samen sterker uit.”

Amsterdam liet eerder weten ook aandacht te hebben voor ondernemers. Zij hoeven de komende tijd minder aan belastingen te betalen. Zo heft het college dit jaar geen reclamebelasting, „aangezien ondernemers de komende tijd geen voordeel hebben van reclame-uitingen in de stad”. Ook hoeven horecazaken met een terras tot 1 juli geen precariobelasting te betalen.

In andere, kleinere gemeenten was al besloten dat ondernemers en soms ook inwoners voorlopig geen lokale belastingen hoeven te betalen. De gemeenten stellen het incasseren van het geld uit om mensen die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen.