Ook Rembrandt weer te zien in Alte Meister Galerie in Dresden

De Alte Meister Galerie in het Duitse Dresden gaat dit weekeinde weer open nadat het kunstmuseum ruim zeven jaar deels gesloten was wegens renovatie. Omdat de collectie ettelijke Nederlandse kunstwerken omvat, zoals De roof van Ganymedes van de hand van Rembrandt, is premier Mark Rutte vrijdagavond bij de opening.

De Galerie maakt deel uit van de Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD). Die benutte de renovatieperiode ook om diverse werken te restaureren en om een andere manier van presenteren voor de Galerie uit te denken: de schilderijen worden getoond in samenhang met de beelden van de Skulpturensammlung, de beeldencollectie van de SKD. De nieuwe permanente expositie omvat 700 schilderijen en 420 sculpturen.

De Galerie zit in een gebouw uit de 19e eeuw van architect Gottfried Semper, die ook de Semperoper voor Dresden ontwierp. De SKD-collecties zijn verspreid over zes locaties, waaronder het Albertinium (moderne kunst).

Zaterdag gaat de Alte Meister Galerie open voor al het publiek.