Ook Ramspolkering dicht om hoogwater

Stormvloedkering Ramspol gaat dicht. Volgens Rijkswaterstaat is dit nodig om het achterland, het noordwesten van Overijssel, te beschermen tegen overstromingen. Het is de derde van vijf keringen onder beheer van Rijkswaterstaat die vanwege de hoge waterstand sluit.

De sluiting is kort na het middaguur begonnen. De verwachting is dat de kering rond 16.00 uur weer open kan.

De Ramspolkering is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. „Het zijn een soort rubberen fietsbanden van tien meter hoog en per stuk tachtig meter lang die worden opgeblazen”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Oosterscheldekering gaan woensdag dicht. Volgens Rijkswaterstaat zijn daarnaast voorbereidingen in gang gezet om ook de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland te sluiten, hoewel de sluiting daarvan nog niet helemaal zeker is. Als de Maeslantkering sluit, gaat ook de Hartelkering bij Spijkenisse dicht.