Ook over de grenzen naar Hania uitgekeken

Ook in het buitenland wordt uitgekeken naar de vermiste 12-jarige Hania. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door RTL Nieuws.

„Het is niet zo dat we vermoedens hebben dat Hania in een ander land zit”, zegt een politiewoordvoerster. „We willen de zoektocht zo breed mogelijk wegzetten en daarom wordt ook het buitenland daarbij betrokken.”

In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een AMBER Alert vanwege de vermissing van Hania „omdat deze urgent en zorgwekkend is”. De politie vermoedt dat ze in gezelschap is van een man die mogelijk Engels spreekt.

De politiewoordvoerster zegt dat er inmiddels al vele tientallen tips over de zaak zijn binnengekomen. „We hebben te maken met een continue stroom van tips.”