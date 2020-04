Ook op tweede paasdag zijn ‘traditionele paasuitjes’ ongewenst

Tweede paasdag is voor velen traditioneel een dag voor een bezoek aan een meubelboulevard. Maandag belooft een stuk frisser te worden dan zondag, met een stevige noordenwind. Prima omstandigheden voor een rondje bouwmarkt of woonboulevard, maar het advies is en blijft: niet doen, blijf thuis, zoek de drukte niet op.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, drong er vorige week op aan de „traditionele paasuitjes” achterwege te laten. Geen meubelboulevards, geen tuincentrum, geen tochtjes.

Woonboulevards en grote bouwmarkten zetten beveiligers in om erop toe te zien dat mensen zich aan de coronaregels houden, zoals het afstand houden. Ook nemen ze maatregelen als een maximaal aantal klanten in de winkel en aangepaste openingstijden. Bij te hoge bezoekersaantallen kunnen winkels de deuren tijdelijk sluiten.

Premier Mark Rutte zei na het weekend voorafgaand aan het paasweekend trots te zijn op Nederland, omdat de overgrote meerderheid ondanks het stralende weer thuisbleef. Hij hoopte dat Pasen hetzelfde beeld zou laten zien. „Als we nu niet volhouden, wordt alles weer tenietgedaan”, waarschuwde hij.