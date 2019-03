Ook op stations kan weer gestemd

Kiezers kunnen volgende week woensdag ook weer op stations terecht om hun stem uit te brengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Station Castricum heeft de ‘primeur’, daar gaat het stembureau in de bloemenkiosk open om 00.00 uur.

Op en rond in totaal 69 stations kunnen stemgerechtigden terecht, aldus ProRail. Reizigers kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. De spoorbeheerder waarschuwt overigens dat de waterschapsgrenzen afwijkend kunnen zijn van de provinciegrenzen. „Voor stemmende reizigers is het slim vooraf na te gaan of voor beide verkiezingen op hetzelfde station gestemd kan worden”, aldus ProRail.

Na station Castricum kunnen vroege reizigers vanaf 05.15 terecht in Breda en Nijmegen. Om 05.30 uur gaan de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht open. De meeste stationsstembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur, wanneer alle stembussen sluiten en het tellen van de stemmen begint.

Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006. Het is altijd erg druk bij de stembureaus, dus ProRail raadt kiezers aan hier rekening mee te houden.